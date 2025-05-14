Hamas: İsrail Soykırım Suçu İşliyor - Son Dakika
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Hamas: İsrail Soykırım Suçu İşliyor

Hamas, İsrail'in Gazze'yi aç bırakmayı soykırım aracı olarak kullandığını belirtti.

14.05.2025 19:55
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Hamas, İsrail'in Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinliye karşı aç bırakmayı silah olarak kullanarak "tam teşekküllü bir soykırım suçu" işlediğini bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail hükümetinin 70 günden fazladır sıkı abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne gıda, ilaç, su ve yakıt gibi temel yaşam ihtiyaçlarının tümünün girişini engellediği" ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye aralıksız sürdürdüğü saldırılarla eş zamanlı olarak Filistinlilere karşı zorla aç bırakmayı da silah olarak kullandığına işaret edilen açıklamada, bu duruma son verilmesi için uluslararası toplumun ve Arap ülkelerinin acilen müdahale etmesi çağrısında bulunuldu.

"İsrail ordusunun tüm dünyanın gözü önünde apaçık bir soykırım gerçekleştirdiğini" vurgulayan Hamas, şunları kaydetti:

"Aç bırakmayı 2 buçuk milyondan fazla insana karşı bir silah olarak kullanan Siyonist düşman, Birleşmiş Milletlerin, insani yardımların girişi ve geçişlerin açılması yönünde defalarca çağrıda bulunan diğer örgütlerinin ve uluslararası toplumun iradesine açıkça meydan okuyor."

Uluslararası sessizliğin "utanç verici" olduğuna işaret edilen açıklamada, savaşı ve kıtlığı durdurma konusundaki yetersizliğin, uluslararası sistemin başarısızlığını gösterdiği aktarıldı.

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 5 Mayıs'ta yaptığı toplantıda, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine sınırlı yardım girişine izin verme kararı almıştı. Bu girişim, Refah'a saldırı ve bölge halkının kuzeye zorla göç ettirilmesini kapsayan bir planın parçası olarak değerlendirilmişti.

Birleşmiş Milletler ise İsrail'in yardımları, sivilleri yerlerinden etmek için "tuzak" olarak kullandığı uyarısında bulunmuş ve Gazze'de yardım dağıtımında bir başarısızlık olmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas: İsrail Soykırım Suçu İşliyor - Son Dakika

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