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Hamas, İsrailli esirlerle iletişimin kesildiğini bildirdi - Son Dakika
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Hamas, İsrailli esirlerle iletişimin kesildiğini bildirdi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde esir 4 İsrailliyle ilgilenen birimle iletişimin kesildiğini duyurdu. Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yayımlanan görüntüde, 2014 yılından bu yana esir tutulan İsrailli askerler ve sivillerin fotoğrafları yer aldı. Videoda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin esirlerin geri dönmesini umursamadığı vurgulandı.

Hamas, İsrailli esirlerle iletişimin kesildiğini bildirdi
13.01.2024 - 20:18,
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde esir 4 İsrailliyle ilgilenen birimle iletişimin kesildiğini bildirdi.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından İsrailli esirlerle ilgili "Vakit geçiyor" ifadesi kullanılarak Arapça ve İbranice yazıların bulunduğu bir görüntü yayımlandı.

Görüntüde 2014 yılından bu yana Gazze'de esir tutulduğu belirtilen Oron Şaul ile Hadar Goldin isimli İsrail askerleri ve Avera Mengistu ile Hişam es-Seyyid isimli sivillerin fotoğrafları yer aldı.

"10 yıl geçti, onları hatırlıyor musunuz? 2014 yılında Netanyahu hükümeti, çocuklarınızı ihmal etti ve hala geri getirmedi." ifadeleri yazan videoda Gazze'deki 4 esir İsrailliyle ilgilenen birimle iletişimin koptuğu belirtildi.

Gazze'deki esirlerin ailelerine seslenilen görüntüde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, evlatlarının geri gelmesini umursamadığı vurgulanarak "Unutmayın, vakit geçiyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail askerleri Oron Şaul ve Hadar Goldin, İsrail'in 2014 yılında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Kassam Tugayları tarafından esir edilmişti.

Etiyopya asıllı Avera Mengistu ile Filistin asıllı İsrail kimliği taşıdığı belirtilen Hişam es-Seyyid de aynı yıl farklı zamanlarda İsrail ile Gazze'nin kuzeyindeki tel örgüleri aşarak Gazze'ye girmiş, kendilerinden daha sonra haber alınamamıştı.

Kaynak: AA
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