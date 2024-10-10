Hamas Kameramanı Cibaliye'de Öldürüldü

CİBALİYE, 10 Ekim (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kentinde Hamas'ın kontrolündeki El-Aksa Uydu Kanalı'nın kameramanı Muhammed et-Tanani'nin cenaze töreninde tabutun çevresinde toplanan insanlar, 9 Ekim 2024.
Filistin sağlık kaynakları, Hamas'ın kontrolündeki El-Aksa Uydu Kanalı'nın çalışanlarını hedef alan İsrail araçlarının, kameraman Muhammed et-Tanani'yi öldürdüğünü, muhabir Tamir Lebed'i ise ağır şekilde yaraladığını bildirdi. (Fotoğraf: Abdul Rahman Salama/Xinhua)
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