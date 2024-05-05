Hamas Lideri İsrail Başbakanını Suçladı - Son Dakika
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Hamas Lideri İsrail Başbakanını Suçladı

Hamas Lideri İsrail Başbakanını Suçladı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik savaşın sürmesi, çatışmaları genişletme ve arabulucular üzerinden yürütülen ateşkes çabalarını sabote etmek için gerekçeler uydurduğunu ifade etti. Heniyye, Gazze'de ateşkes ve Kahire'de süren müzakerelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

05.05.2024 14:55
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik savaşın sürmesi, çatışmaları genişletme ve arabulucular üzerinden yürütülen ateşkes çabalarını sabote etmek için gerekçeler uydurduğunu ifade etti.

Heniyye, Gazze'de ateşkes ve Kahire'de süren müzakerelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hamas lideri, Netanyahu'nun, Gazze'ye saldırıyı sürdürmek, çatışmaları genişletmek ve ateşkes çabalarını sabote etmek için gerekçeler uydurduğunu vurguladı.

Heniyye, başında bulunduğu Hamas Hareketi'nin, Gazze'ye saldırıları sonlandırmak, İsrail'in geri çekilmesini garanti altına almak ve esir takasını sağlamak üzere anlaşmaya varma konusunda hala istekli olduğunu belirtti.

Hamas'ın Kahire'de devam müzakereler öncesinde olumlu ve esnek bir tutum sergilediğine dikkati çeken Heniyye, arabulucular ve diğer direniş gruplarıyla temasları sürdürdüklerini kaydetti.

Heniyye ayrıca, ABD'nin İsrail'e yıkım ve soykırım silahları sağlamak yerine savaşı durdurması gerektiğini ifade etti.

Mısır medyası, esir takası görüşmelerine katılmak üzere yola çıkan Hamas heyetinin Kahire'ye ulaştığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas Lideri İsrail Başbakanını Suçladı - Son Dakika

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