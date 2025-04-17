Hamas: Netanyahu, İsrailli esirlerin tek seferde serbest bırakılmasını reddediyor

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "kişisel siyasi amaçlar" nedeniyle Gazze'deki İsrailli esirlerin tek seferde serbest bırakılmasını kabul etmediğini belirtti.

Hamas'ın Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, bir televizyonda yaptığı konuşmada, "Düşman (İsrail), halkımızı topraklarından söküp atmayı başaramayacak. ya topraklarımızda onurumuzla yaşayacağız ya da şehit olarak öleceğiz." dedi.

İsrail'in "işlediği bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyeceğini" vurgulayan Cebbarin, "Bugün bu bedeli tüm dünyada siyasi ve ahlaki açıdan itibar kaybıyla ödüyor. Eğer tabii bir ahlakı varsa." ifadelerini kullandı.

Cebbarin, "Hamas, saldırıların durdurulması, savaşın sona erdirilmesi ve (İsrail ordusunun) Gazze'den tamamen çekilmesi konusunda son derece kararlıdır. İlginç olan o ki; tüm esirleri kapsayan kapsamlı bir takas anlaşmasıyla esirlerin serbest bırakılmalarını reddeden Netanyahu'nun kendisidir." diye konuştu.

"Netanyahu, kişisel siyasi amaçları için esirlerin hepsinin serbest bırakılmasını reddediyor"

Hamas yetkilisi, "(Netanyahu), savaşa ve açlığa dönme kararıyla Gazze'deki esirlerini açlıktan, soğuktan, hastalıktan ya da bu suçlu ordunun kasıtlı bombardımanından ölmeye mahkum ediyor. Netanyahu, kişisel siyasi amaçları ve iktidarda kalma uğruna esirlerin hepsinin serbest bırakılmasını reddediyor." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin ise Cebbarin, "Bugün Batı Şeria'da tasfiye ve ilhak projelerinin dayatılması, halkımızın topraklarından mahrum bırakılması ve Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesi girişimleri gibi kritik zorluklarla yüz yüzeyiz." ifadelerini kullandı.

Cebbarin, "Batı Şeria'yı İsrail'in ilhak girişimlerinden koruyacak kapsamlı, net ve ciddi bir direniş" çağrısında bulundu.