Hamas'tan Acil Yardım Çağrısı

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki açlığın tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukanın kırılması için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Hamas tarafından Telegram'da yayınlanan açıklamada, uluslararası toplumun sessiz kalmasının suç ortaklığı anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki açlık tehlikeli boyutlara ulaştı ve Arap ve İslam ülkeleri, ablukayı kırmak ve Gazze Şeridi'ne yardımları girdirmek için acilen harekete geçmelidir." denildi.

Hamas'ın açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde açlığı ve temel ihtiyaçlardan mahrumiyeti devam eden bir soykırım aracı olarak kullanmasının "masum çocuklara ve sivillere karşı modern zamanların en iğrenç suçlarını işlemekte ısrar etmek anlamına geldiği" vurgulandı.

Açıklamada, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplum ve kurumların, İsrail ordusunun her gün hem görsel hem de sözlü olarak işlediği korkunç suçları görmezden gelmesinin, kibir mantığını ve uluslararası ve insani hukukun ihlalini pekiştiren tehlikeli bir emsal teşkil ettiğine işaret edildi.

Hamas'ın açıklamasında, Arap ve İslam ülkeleri ile Birleşmiş Milletler'e, ablukanın kırılması, Gazze Şeridi'ne gıda ve insani yardım ulaştırılması ve "Gazze Şeridi'ndeki bu acımasız öldürme, soykırım ve açlık döngüsünün kırılması" için acilen harekete geçmeleri ve İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.