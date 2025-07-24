Hamas'tan Acil Yardım Çağrısı

Hamas, uluslararası toplumu Gazze'de işlenen katliamlar ve aç bırakma suçu karşısında sessiz kalmakla suçlayarak "sivillerin açlık ve susuzluktan ölmesinin önüne geçmek için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı son 5 ayda yoğunlaştırdığı sistematik aç bırakma suçu, sessizliğini sürdüren uluslararası toplumun utanç lekesidir." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği ve diğer Batı ülkelerine "İsrail'e karşı etkili ve siyasi adımlar atma çağrısı yapılan açıklamada, İsrail ile tüm işbirliğini gözden geçirme, sivilleri katletmek için kullandığı silah tedarikini durdurma ve açlığı kitlesel cinayet aracı olarak kullanmasından İsrail'i sorumlu tutma" çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan ayrıca Gazze'ye koşulsuz ve engelsiz şekilde insani yardım girmesi için İsrail'e baskı yapması talep edildi.

Sivillerin aç bırakılmasına ve öldürülmesine askeri ve siyasi koruma sağladığı için İsrail'in sürdürdüğü soykırımdan ABD yönetimi de sorumlu tutuldu.

Açıklamada, "ABD'nin İsrail'e olan desteğinin devam etmesi onu modern tarihin en iğrenç suçuna ortak etmektedir." ifadesine yer verildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Gazze'de bugüne kadar 81'i çocuk en az 113 Filistinli açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 587 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 498 kişi yaralandı.