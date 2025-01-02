Hamas'tan Al Jazeera Kınaması - Son Dakika
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Hamas'tan Al Jazeera Kınaması

Hamas, Filistin yönetiminin Al Jazeera'nın yayınlarını durdurma kararını şiddetle kınadı.

02.01.2025 02:46
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Hamas, İsrail'in ardından Filistin yönetiminin de Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma ve tüm çalışmalarını geçici olarak durdurma kararını şiddetle kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin yönetiminin Al Jazeera'nın ülkedeki yayınlarını sonlandırma ve tüm çalışmalarını geçici olarak durdurma kararını şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu adımı medya özgürlüğünün açık bir ihlali ve sesleri susturmaya yönelik baskıcı davranış olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kararın, kamu hak ve özgürlüklerini kısıtlamak ve Filistin halkı üzerindeki güvenlik kontrolünü güçlendirmek amacıyla Filistin yönetimi tarafından yakın zamanda alınan bir dizi keyfi tedbirin bir parçası olarak geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kararın hukuka aykırı ve haksız olduğunu teyit ediyoruz. Bu, işgalci Siyonist'in Gazze ve Batı Şeria'da halkımıza ve topraklarımıza karşı işlediği suçlara ve ihlallere ışık tutmayı gerektiren bir aşamada gazetecilik ve medya mesleğine doğrudan bir hakarettir."

Filistin yönetimine söz konusu kararı derhal iptal etmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "Tüm insan hakları ve medya kuruluşlarını, özgürlük ve demokrasi değerleriyle çelişen bu baskıcı uygulamalara karşı kararlı bir şekilde durma çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in ardından Filistin yönetimi de dün, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma ve tüm çalışmalarını geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Al Jazeera'nin İsrail'deki faaliyetleri yasaklanmıştı

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden 5 Mayıs'ta yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu "Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması" teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici Al Jazeera'nın İsrail'de sonlandırılması kararını aldı." ifadesini kullanmıştı.

Karar kapsamında Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engelinin getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırılmıştı.

İsrail makamları, Al Jazeera'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basarak buradaki tüm ekipmanlara el koymuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

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