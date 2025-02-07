Hamas'tan İsrail'e Batı Şeria mesajı: Bir karış toprak vermeyeceğiz - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'e Batı Şeria mesajı: Bir karış toprak vermeyeceğiz

Hamas\'tan İsrail\'e Batı Şeria mesajı: Bir karış toprak vermeyeceğiz

Hamas, İsraillilerin 20 yıl aradan sonra ilk kez Batı Şeria'da yerleşim yeri kurmasına tepki göstererek; Batı Şeria halkının, bedeli ne olursa olsun, bir karış toprağından bile vazgeçmeyeceğini ve işgalcilerin kendilerini yerinden etme iradesine boyun eğmeyeceğini ifade etti.

07.02.2025 00:47
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Hamas, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Filistinlilerin, ne pahasına olursa olsun bir karış toprağından bile vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Harun Nasıreddin, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'nın güneyindeki Guş Etzion yerleşim bloğunda yeni konutlar inşa etmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

"20 YIL ARADAN SONRA İLK"

Nasıreddin, İsrail'in Guş Etzion bloğunda 20 yıl aradan sonra ilk kez yeni bir yerleşim yeri kurmasının, İsrail'in, "Batı Şeria'yı ilhak etme ve Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yerlerinden etme" planını hızlandırmak için zamanla yarıştığı anlamına geldiğini belirtti.

"BİR KARIŞ TOPRAĞIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Bu planın Filistin halkının kararlılığı ve direnişiyle başarısızlığa uğrayacağını vurgulayan Nasıreddin, Batı Şeria halkının, bedeli ne olursa olsun, bir karış toprağından bile vazgeçmeyeceğini ve işgalcilerin kendilerini yerinden etme iradesine boyun eğmeyeceğini ifade etti.

Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistin halkının kararlı duruş sergilemesi ve İsrail'in tehditlerine ve halkı yerinden etme girişimlerine boyun eğmemesinin önemli olduğunu vurgulayan Nasıreddin, Filistin halkının kararlılığının, İsrail'in Batı Şeria'yı boşaltıp daha fazla yerleşim yeri inşa etme emellerini boşa çıkaracağını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Filistin topraklarını gasbeden 15 İsrailli aile, dün, Kudüs yakınlarındaki Haltz yerleşim yerinde 20 evin inşasını tamamlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Batı Şeria mesajı: Bir karış toprak vermeyeceğiz - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Nejdet Aydemir:
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