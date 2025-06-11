Hamas'tan Ben-Gvir'e Tepki - Son Dakika
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Hamas'tan Ben-Gvir'e Tepki

11.06.2025 17:46
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Hamas, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskınını din savaşını körüklemek olarak nitelendirdi.

Hamas, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in "din savaşını körüklemeye çalıştığını" belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa avlularına baskın düzenlemesinin ve provokatif turunun, tekrarlanan ve tırmanan bir olay" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Müslümanların duygularına ve Aksa'nın İslam alemi nezdindeki kutsiyetine yönelik açık bir meydan okuma ve alaydır. Bu, aşırıcı hükümetin küstahlığını ve tehlikeli şekilde din savaşını körükleme çabasını yansıtmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınlarının ve Mescid-i Aksa avlularında ritüeller gerçekleştirilmesinin artmasından duyulan endişenin aktarıldığı açıklamada, Filistin halkının "Mescid-i Aksa'yı savunmaya; bölme, Yahudileştirme, ilhak ve zorla göç ettirme girişimlerine karşı direnmeye" devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, Filistinlilere "Mescid-i Aksa'ya akın etmeleri, baskınlara ve taşkınlıklara karşı koymaları" çağrısı yapıldı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bugün İsrail polisinin koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Ben-Gvir, birçok Arap ve İslam ülkesinden gelen şiddetli eleştirilere rağmen Aksa'nın avlularına baskınlarını tekrarlamayı sürdürüyor.

Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden önceden onay alındıktan sonra gerçekleştiriliyor.

Ben-Gvir, 2022 yılının sonunda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine başlamasından bu yana Mescid-i Aksa'ya birden fazla kez baskın düzenledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'ın bulunduğu bir grup siyasetçi, 27 Mayıs'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirmişti. O dönemde bu baskın, Filistin ve Arap ülkeleri tarafından geniş çapta kınanmıştı.

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı nefreti kışkırttığı için İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e karşı yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ürdün, Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor

Ürdün, 26 Ekim 1994'te İsrail'le imzaladığı Vadi Arabe Anlaşması kapsamında Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor. Aynı anlaşmanın 9. maddesinde, "İsrail'in Ürdün Haşimi Krallığı'nın Kudüs'teki kutsal mekanlardaki mevcut durumuna saygı duyması" öngörülüyor.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Statükoya göre, fanatik Yahudilerin Aksa'da ibadet etmesine izin verilmemesi gerekiyor ancak söz konusu gruplar, sık sık İsrail polisi korumasında Aksa'ya baskın düzenliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Son Dakika

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