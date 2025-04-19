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Hamas'tan Esir Asker Açıklaması

Hamas, İsrail'in saldırısında kaybolan esir Edan Alexander'dan haber alınamadığını duyurdu.

19.04.2025 17:22
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Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail'in 15 Nisan Salı günü bulundukları yeri doğrudan hedef aldığı ABD ve İsrail çifte vatandaşı esir asker Edan Alexander'dan hala haber alınamadığını, ancak onu korumakla yükümlü gruptan bir kişinin cenazesine ulaşıldığını açıkladı.

El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, "İsrail'in düzenlediği bombardımanla doğrudan hedef aldığı esir asker Alexander'ın akibeti hala meçhul. Kendisinden haber alınamıyor." ifadesini kullandı.

Ebu Ubeyde, esir askeri elinde tutan gruptan bir kişinin cenazesinin bulunduğunu, diğerlerinden ise hala haber alınamadığını belirtti.

Kassam Tugayları'nın tüm esirleri korumaya çalıştığını ancak İsrail savaş uçaklarının saldırıları nedeniyle esirlerin hayatlarının tehlike altında olduğunu kaydeden Ebu Ubeyde, kendi esirlerini öldüren İsrail'in işlediği bu suçları ört bas etmek ve direnişe karşı kışkırtmak için "Kassam Tugayları'nın esirlere insanlık dışı muamelede bulunduğu" yönünde yalan iddialarda bulunduğuna ve daha önce serbest kalan İsrailli esirlerin ifadelerinde sahtecilik yaptığına dikkati çekti.

Kassam Tugayları, 15 Nisan'da İsrail'in doğrudan hedef aldığı Alexander ve onu elinde tutan grupla bağlantılarını kaybettiklerini duyurmuştu.

Kassam, 12 Nisan'da ABD ve İsrail çifte vatandaşlığı bulunan Alexander'in konuşmasının yer aldığı videosunu yayınlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, videonun ardından esirin ailesiyle görüşerek Gazze'deki esirlerin geri döndürülmesi için çaba sarf ettiklerini belirterek, aileye acılarını paylaştığını söylemişti.

Esirin ABD'deki ailesi ise yayınlanan videonun ardından Yahudilerce kutsal Hamursuz (Pesah) Bayramına, İsrail'e göç ederek orduya katılan çocukları olmadan girdikleri için hükümete tepki göstermişti.

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Kaynak: AA

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