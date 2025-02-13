Hamas'tan Esir Takası Açıklaması

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Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, İsrail'in anlaşma şartlarına uyması halinde esir takasını 15 Şubat Cumartesi günü sürdürmeye hazır olduklarını belirterek bu konuda "olumlu işaretler" olduğunu vurguladı.

AA'ya konuşan Kanu, "Hamas yöneticilerinden oluşan bir heyetin geçtiğimiz günlerde Mısırlı yetkililerle bir araya gelerek İsrail'in ortaya koyduğu engelleri ve bunları aşma yollarını görüştüğünü" aktardı.

Kanu, İsrail'in ateşkes anlaşmasına uyması konusunda olumlu işaretler olduğunu ve arabulucuların sürecin uygulanmasını takip etmeyi sürdürdüğünü belirtti. Hamas'ın varılan anlaşmaya bağlı olduğunu vurgulayan Kanu, ancak İsrail'in süreci sekteye uğratacak herhangi bir ihlaline izin vermeyeceklerini söyledi.

İsrail'in anlaşmayı ihlal etmeye devam etmemesi konusunda da uyarılarda bulunan Kanu, "İsrail, anlaşmayı birden fazla kez ihlal etti. Bunlar arasında yerinden edilmiş kişilerin dönüşü ve insani yardımların girişine engel olunması gibi hususlar bulunuyor. Eğer İsrail anlaşma maddelerine uymazsa, esir takası gerçekleşmeyecek." dedi.

Hamas, İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını; yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşlerinin geciktirilmesi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin hava saldırıları ve üzerlerine açılan ateşle hedef alınması, barınma malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmemesi ve tıbbi malzeme ve ilaçların Gazze'ye girişine geç izin verilmesi gibi 4 maddede ihlal ettiğini açıklamıştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını duyurmuştu.

Hamas'tan bugün yapılan açıklamada, Mısır ve Katar'ın Gazze anlaşmasındaki boşlukları ortadan kaldırmak için çalıştığı ve bu doğrultuda anlaşmanın uygulanmasına devam edileceği belirtilerek, "esir takası dahil olmak üzere belirlenen zaman çizelgesine göre" hareket edileceği vurgulanmıştı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.