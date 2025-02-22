Hamas'tan Esir Takası Açıklaması - Son Dakika
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Hamas'tan Esir Takası Açıklaması

Hamas, esir takaslarının ardından ateşkesin ikinci aşamasına geçmeye hazır olduklarını duyurdu.

22.02.2025 17:58
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(ANKARA) - Hamas, bugün serbest bırakılması planlanan altı esirin tamamının serbest bırakılmasının ardından bugün yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmeye hazır olduklarını belirtti.

Hamas, günün erken saatlerinde Refah'ta İsrailli iki esiri ve öğlen saatlerinde Nuseyrat'ta üç İsrailli esiri daha serbest bırakmasının ardından, bugün teslim edilmesi beklenen son esir olan Hişam el Seyid'i serbest bıraktı. İsrail bunun karşılığında İsrail hapishanelerinde tutulan 602 Filistinli mahkümu serbest bırakıyor.

Hamas esirlerin tamamının teslim edilmesinin ardından bugün yaptığı açıklamada, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren anlaşmanın şartlarına bağlılıklarını bugünkü takasla da gösterdiklerini ancak İsrail'in "oyalama taktiklerinin" süreci engellediğini belirtti.

Hamas tarafından yapılan açıklamada "Ya Netanyahu'nun kibri nedeniyle perşembe günü olduğu gibi esirlerini tabut içinde alırlar ya da diriyken kucaklarlar ve direnişin belirlediği şartlara uyarlar" ifadeleri kullanıldı. Perşembe günü Hamas, esir tutuldukları sırada hayatını kaybeden ikisi bebek dört kişinin cenazesini İsrail'e teslim etmişti.

Açıklamada "Netanyahu'nun, Gazze'deki askeri yenilgisini işgal altındaki Batı Şeria'da katliamlar yaparak örtbas etme girişimleri, halkımızın iradesini ya da direnişini kıramayacaktır" denildi. İsrail güçleri son iki aydır özellikle Batı Şeria'daki Cenin, Tulkarm ve Tubas'taki mülteci kamplarında askeri operasyonlar yürütüyor.

Ateşkesin 42 günlük ilk aşaması kapsamında serbest bırakılan esir sayısının 33'e ulaşması öngörülüyor. Anlaşmanın ikinci aşamasında Hamas'ın kalan esirlerin Filistinli yüzlerce mahkümla takas edilmesi, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve çatışmaların kalıcı olarak sona ermesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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