Hamas'tan Esir Takası Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas'tan Esir Takası Uyarısı

Hamas, İsrail'in ateşkes şartlarını yerine getirmediği sürece esirleri salmayacaklarını belirtti.

12.02.2025 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesinin Tel Aviv'in ateşkes anlaşmasının maddelerini yerine getirmesine bağlı olduğunu yineledi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas olarak sergiledikleri tutumun net olduğunu ve ABD ile İsrail'in tehditlerine boyun eğmeyeceklerini belirtti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanması için arabulucu ülkelerle iletişimlerini sürdürdüklerini aktaran Kasım, "İşgalcinin ateşkes maddelerine ve insani protokole uyması gerekir ki esirler serbest kalabilsin." ifadelerini kullandı.

Kasım, İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşmasının birçok maddesini yerine getirmeye yanaşmadığının altını çizdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada da askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak ve Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Esir Takası Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı
21:09 Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD’nin 51. eyaleti olmayacağız Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız
21:08 8 ilimizde eğitime kar arası 8 ilimizde eğitime kar arası
20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:18 Naci Görür’den Çanakkale’nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın
09:30 Altın fiyatlarında endişeler artıyor Altın fiyatlarında endişeler artıyor
09:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:51 Çocuk parkında 176 bomba bulundu Çocuk parkında 176 bomba bulundu
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 22:57:08. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas'tan Esir Takası Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.