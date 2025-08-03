Hamas'tan Filistinlilere Çağrı

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına karşı koymak için harekete geçmeye çağırdı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsraillilerin Batı Şeria'da işlediği cinayetlerin önemli ölçüde arttığına işaret edildi ve bu saldırılara karşı konulması için halkın "seferberliğine" ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Batı Şeria'da yerleşimci saldırılarına ve işlenen iğrenç suçlara 'dur' denmesi için halkın harekete geçmesi, protesto ve eylemleri artırması gerektiği" ifade edildi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Akraba kasabasına saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.