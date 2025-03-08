Hamas'tan İİT Toplantısına Destek - Son Dakika
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Hamas'tan İİT Toplantısına Destek

Hamas, İİT Dışişleri Bakanları toplantısını Filistinlilerin korunması ve Gazze'nin inşası için olumlu buldu.

08.03.2025 19:16
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Hamas, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyinin Filistin'deki gelişmeleri görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlediği Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı çıkılması ve Gazze'nin yeniden inşasının desteklenmesini memnuniyetle karşıladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İİT Dışişleri Bakanları Konseyinin, halkımıza yönelik Siyonist saldırıları, ilhak ve zorla yerinden etme planlarını görüşmek üzere Cidde'de olağanüstü toplantı düzenlemesini, halkımızın Gazze'den yerinden edilmesine karşı çıkılması ve Gazze'nin yeniden inşası planına destek verilmesi vurgusunu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, toplantıda İsrail'in Filistinlilere ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının durdurulması çağrısı yapan tüm konuşmalar takdir edilerek, Hamas'ın, Arap ve İslam ülkelerine "Filistin halkını desteklemek ve yanlarında durmak için pratik ve etkili adımlar atma" yönündeki çağrısı yinelendi.

İsrail'in "faşizan ve Filistin topraklarında egemenlik kurmak" yönündeki planlarına işaret edilen açıklamada, Arap ve İslam dünyasına Mescid-i Aksa başta olmak üzere İslam'ın kutsal yerlerine yönelik suç teşkil eden ihlallerinin durdurulması için harekete geçilmesi ve baskı yapılması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İİT Toplantısına Destek - Son Dakika

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