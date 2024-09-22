Hamas'tan Refah'ta Bombalı Saldırı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir İsrail piyade gücüne düzenledikleri bombalı saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu bildirdi.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Refah'ta İsrail askerleri ile araçlarına karşı gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bir İsrail piyade gücüne düzenlenen bombalı saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

Ayrıca Refah'ın doğusundaki Eş-Şevke bölgesinde "Merkava" model bir tank ile "D9"" model bir buldozerin hedef alındığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 431 Filistinli öldü, 95 bin 818 Filistinli yaralandı.