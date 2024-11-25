Hamas'tan İsrail Askerlerine Saldırı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Tevam bölgesinde 10 kişilik bir İsrail askeri birliğini hedef aldığını, ölü ve yaralılar verdirildiğini duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Kassam güçlerinin, Gazze şehrinin kuzeybatısındaki Tevam bölgesinde 10 askerden oluşan bir İsrail askeri birliğine roketle saldırdığı, İsrail askerlerine kayıplar verdirildiği belirtildi.

Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 235 Filistinli öldü, 104 bin 638 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.