Hamas'tan İsrail Askerlerine Saldırı - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail Askerlerine Saldırı

Hamas, Gazze'de gerçekleşen saldırılarda çok sayıda İsrail askerinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

18.04.2025 20:24
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Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna yönelik düzenlenen 3 saldırıda çok sayıda askerin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesindeki Kizan en-Neccar bölgesinde dün İsrail askerlerinin tuzaklı bir tünele çekildiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin tünel yakınlarına geldiği sırada askeri araca patlayıcılarla saldırı düzenlendiği, çok sayıda askerin olayda öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

Diğer bir olayda, Kassam Tugayları'nın İsrail ordusuna ait iki askeri buldozerine yönelik bombalı saldırı yaptığı, bugün gerçekleşen son olayda ise üç İsrail buldozerinin "Yasin 105" füzesiyle ve "Şavaz" bombasıyla hedef alındığı bildirildi.

Saldırılarda öldüğü ve yaralandığı söylenen İsrail askerleri hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmezken, İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi'ndeki işgali derinleştiren İsrail ordusu, son günlerde Filistinlilerin evlerine, çadırlarına ve işyerlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

??Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1691 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 464 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail Askerlerine Saldırı - Son Dakika

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