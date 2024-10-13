Hamas'tan İsrail Devriyesine Saldırı

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GAZZE, 13 Ekim (Xinhua) -- Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde güçlü bir patlayıcıyı infilak ettirerek 15 kişilik bir İsrail devriyesini hedef aldıklarını ve devriyedeki askerlerin öldüğünü veya yaralandığını öne sürdü.

El Kassam Tugayları Cumartesi günü yaptığı basın açıklamasında, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye kampının batısında bir eve baskın düzenlemeye çalışan İsrail devriyesini hedef aldıklarını belirtti.

Açıklamada devriyedeki askerlerin öldüğü ya da yaralandığı belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. İsrail ordusu ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

El Kassam Tugayları bir diğer açıklamada, güçlerinin Cibaliye kampının doğusunda İsrail askerlerinin toplandığı bir noktayı havan ateşiyle hedef aldığını ve Gazze Şehri'nin kuzeyindeki Tawam bölgesinde İsrail'e ait Merkava tankını füzeyle vurduklarını iddia etti.

Bu iki saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi verilmedi.

Bu saldırılar, İsrail ordusunun Cibaliye ve çevresindeki bölgelerde yaklaşık bir haftadır sürdürdüğü geniş çaplı operasyonlar ve bölge sakinlerine uygulanan abluka sırasında meydana geldi.

Gazze'deki Sivil Savunma Kurumu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 6 Ekim'de başlatılan kara ablukası nedeniyle Cibaliye'deki 200.000 Filistinlinin İsrail bombardımanlarında veya açlık ve susuzluktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Sözcü Muhammed Bassil, İsrail ordusunun "sağlık ekiplerinin ve sivil savunma personelinin yakıt ve tıbbi malzeme almasına izin vermediğini, bunun da kuşatma altındaki vatandaşların durumunu olumsuz etkilediğini" söyledi.