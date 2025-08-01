Hamas'tan İsrail'e Açlık Video Tepkisi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de esir tutulan İsraillinin videosunu, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de aç bıraktığı Filistinlilerin görüntüleriyle paylaşarak, "Onlar da bizim yediklerimizi yiyorlar, işgalci İsrail hükümeti onları aç bırakmayı seçti." açıklamasında bulundu.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze'deki İsrailli esirlerden Evyatar David'in görüntüsü paylaşıldı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın "Onlar da bizim yediklerimizi yiyorlar, içtiklerimizi içiyorlar. İşgalci İsrail hükümeti onları aç bırakmayı seçti." mesajının paylaşıldığı videoda, İsrailli esirin görüntüleri İsrail'in açlığı dayattığı Gazze'de gıda yetersizliğinden bir deri bir kemik kalan Filistinli çocuklar ve bebeklerin görüntüleriyle birlikte paylaşıldı.

Videoda, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Gazze'ye insani yardım yerine bomba atılmalı" ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye asgari düzeyde insani yardım ulaştırılması yönündeki söylemlerine de yer verildi.

İsrail'in Gazze'de oluşturduğu insani felaketten İsrailli esirlerin de etkilendiğine vurgu yapılan videoda, İsrailli esir David'in karanlık dar bir tünelde kilo kaybetmiş bir şekilde kaldığı görülüyor.

İsrail, birkaç gün önce, başta Gazze'den çekilme, savaşı sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel başlıklarda taviz vermemesi nedeniyle Katar'da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekilmişti.

Gazze'de ateşkes müzakereleri İsrail'in tutumu nedeniyle çıkmaza sürüklenmişti.

Hamas, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu beyan etmesine rağmen İsrail'in, kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes dışında bir teklifi kabul etmediğini kaydetmişti.

Buna karşın İsrail, ateşkes teklifini Hamas'ın kabul etmediğini öne sürmüştü.