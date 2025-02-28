Hamas'tan İsrail'e İkinci Aşama İçin Baskı Talepleri

Güncel

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesi üzerine anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi için arabuluculara İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, anlaşmanın tüm aşamalarını detaylarıyla uygulama konusunda "tam bir kararlılık" içinde olduğunu belirtti.

Açıklamada, uluslararası toplumdan ve arabuluculardan ( Katar, Mısır ve ABD) anlaşmanın tam bir şekilde uygulanması ve hiçbir gecikme veya oyalama olmadan ikinci aşamasına geçilmesi için İsrail'e baskı kurulması talep edildi.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli ile Gazze'deki 25 İsrailli esir serbest bırakılırken, İsrail saldırılarında öldüğü açıklanan 8 esirin cenazesi de teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest bırakıldı.