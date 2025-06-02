Hamas'tan İsrail'e Sağlık Merkezine Saldırı Tepkisi

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Nura el-Kabi Diyaliz Merkezini bombalamasını "Gazze'deki sağlık sektörüne yönelik sistematik saldırılar kapsamında yeni bir suç" olarak niteledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Faşist işgal hükümeti, Filistinlilere karşı yürüttüğü acımasız saldırılarının bir parçası olarak, hastaneler ve sağlık merkezleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki her türlü yaşam biçimini hedef alma politikasını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Nura el-Kabi Diyaliz Merkezini tamamen yıkmasının kınandığı Hamas'ın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Gazze Şeridi'nde meydana getirdiği insani felaket nedeniyle kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere on binlerce hasta, böbrek yetmezliği, kanser ve diğer kronik ve tedavi edilemez hastalıklarla ilgilenen merkezlerden veya tıbbi bakımdan yoksun.

Savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki masum insanlara karşı işlediği tüm uluslararası hukuk ve sözleşmeleri vahşice ihlal eden bu eylemler, katliamlar, açlık ve hayatın her alanının yıkımı dahil, ABD yönetiminin siyasi ve askeri gölgesi altında, utanç verici uluslararası sessizlik ve eylemsizlik ortamında gerçekleştiriliyor." Savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki masum insanlara karşı işlediği tüm uluslararası hukuk ve sözleşmeleri vahşice ihlal eden bu eylemler, katliamlar, açlık ve hayatın her alanının yıkımı dahil, ABD yönetiminin siyasi ve askeri gölgesi altında, utanç verici uluslararası sessizlik ve eylemsizlik ortamında gerçekleştiriliyor." Açıklamada uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına, özellikle BM Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrail'in saldırılarını durdurma çağrısı yapıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Nura el-Kabi Diyaliz Merkezi'ni tamamen yıktığı belirtilmişti. -? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 201 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 652 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 470'e, yaralıların sayısı da 124 bin 693'e yükseldi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu. Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek. İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA