Hamas'tan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'e Sert Tepki

Hamas, Batı Şeria'daki yerleşim genişletmelerini, suçlu İsrail zihniyetinin yansıması olarak değerlendirdi.

11.02.2025 20:17
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Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da toprak gasplarıyla oluşturulan yerleşim birimlerinin genişletilmesini, "Filistinli olan her şeyin imhasına dayanan suçlu İsrail zihniyetinin bir yansıması" olarak değerlendirdi.

Hamas yetkilisi Mahmud Merdavi, yaptığı yazılı açıklamada, "Batı Şeria'da (yasadışı İsrail) yerleşimlerinin genişletilmesi ve binlerce dönüm arazinin hızla yağmalanması, insanlardan ağaçlara ve toprağa kadar Filistinlilere ait her şeyin yok edilmesine dayanan suçlu işgal zihniyetini yansıtıyor." ifadelerine yer verdi.

Merdavi, "Batı Şeria ve tüm Filistin topraklarında İsrail'in işlediği suçların, Filistinlilerin İsrail işgalinin geçici olduğu düşüncesi ve direnişe devam etmedeki kararlılığını değiştiremeyeğini" kaydetti.

İsrail ordusunun Filistinlileri öldürmesi, sindirmeye çalışması ve onlara uyguladığı soykırımın, hedeflerine bağlı olan Filistin halkını caydıramaycağını ve saldırılara karşılık vermelerini engelleyemeceğini vurgulayan Merdavi, "Filistin direnişinin hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini" belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Müeyyed Şaban, bugün yaptığı açıklamada, "İsrail işgal devleti, Beytlahim kentindeki Bittir Köyü toprakları üzerinde yeni bir yerleşim inşasına başladı." diye konuşmuştu.

Atılan bu adımını hedefinin "Kudüs ile Beytlahim kentleri arasını daha da fazla ayırmak" olduğunu aktaran Şaban, söz konusu yeni yerleşim yerine "Nahal Helitz" adı verildiğini belirtmişti.

İsrail verilerine göre, Doğu Kudüs dahil, işgal altındaki Batı Şeria'da gasp yoluyla ele geçirilen Filistin toprakları üzerinde 720 binden fazla eli silahlı "İsrailli sivil" ikamet ediyor.

Kaynak: AA

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