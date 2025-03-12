Hamas'tan İsrail'e Sınır Kapıları Tepkisi

GAZZE, 12 Mart (Xinhua) -- Hamas, İsrail'in 10 gündür tüm sınır kapılarını kapalı tutarak temel yardım malzemelerinin girişini engellemesi yüzünden Gazze Şeridi'ndeki insani durumun kötüleşmeye devam ettiğini belirtti.

Hamas, salı günü yaptığı açıklamada İsrail'i uluslararası insani hukuku ve Gazze'ye kesintisiz yardım girişini öngören ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.

Hamas, söz konusu ablukayı sivillerin mağduriyetini artıran toplu bir cezalandırma biçimi diye niteledi.

Uluslararası arabulucuları sınır kapılarını yeniden açması için İsrail'e baskı yapmaya çağıran Hamas, insani yardımların siyasi pazarlık aracı olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Hamas, devam eden krize rağmen Filistinlilerin hakları için mücadelelerini sürdüreceklerini yineledi.