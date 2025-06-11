Hamas'tan İsrail'e Tepki - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'e Tepki

11.06.2025 22:39
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Hamas, İsrail'in Batı Şeria'daki 800 dönüm toprağa el koyma kararını kınadı ve direniş çağrısı yaptı.

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezindeki 800 dönüm Filistin toprağına el koyma kararını kınadı.

Hamas'tan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, karar kınanarak, Filistinlilere, Tel Aviv'in toprakları ve kutsal mekanları ele geçirme girişimlerini engellemek için her türlü "halk direnişini" harekete geçirmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Ramallah'ın doğusunda 800 dönümlük araziye el konulması kararını onaylaması, "Batı Şeria'daki sömürge planlarının pratik bir uygulaması" olarak nitelendirildi.

Hamas'ın açıklamasında, bu kararın, ilhak ve zorla yerinden etme projelerini benimseyen İsrail hükümetinin politikalarını teyit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Filistinlilere "Siyonistlerin toprakları ve kutsal mekanları ele geçirme girişimlerini" engellemek için "her türlü halk direnişini harekete geçirmeleri ve işgalci İsrail'e karşı kapsamlı bir çatışmanın fitilini ateşlemeleri" çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplumun, Batı Şeria'nın maruz kaldığı durum konusunda sorumluluklarını üstlenmeye çağrıldığı açıklamada, İsrail'in izole edilmesi, bağların koparılması ve işlediği suçlar ile uluslararası hukuk ve insani sözleşmeleri açıkça ihlal etmesi nedeniyle hesap sorulması gerektiği vurgulandı.

İsrail, bugün aşırı sağcı Bakan Smotrich'in talimatıyla, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki 800 dönümlük Filistin toprağına yerleşim birimlerini genişletmek amacıyla el koyduğunu duyurmuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle bağlantılı olan Kanal 7 televizyonunun haberinde, Smotrich'in aldığı bu kararın, hükümetin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini destekleme ve genişletme yönündeki daha geniş kapsamlı girişiminin bir parçası olduğu belirtildi.

Haberde, İsrail hükümet yetkililerinin, söz konusu hamleyle yerleşim birimleri arasındaki coğrafi iletişimin güçlendirilmesi, güvenliğin artırılması ve bu topraklarda yeni topluluklar kurularak hükümet politikalarının desteklenmesinin amaçlandığı dile getirildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketinin verilerine göre, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 156 büyük, 224 kaçak gecekondu yerleşim yeri bulunuyor ve buralarda 736 binden fazla Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs, işgal toprağı sayılıyor ve buralardaki tüm yerleşim faaliyetleri yasa dışı kabul ediliyor. Gecekondu yerleşimler ise İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Tepki - Son Dakika

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