Hamas'tan İsrail'in Yardımına Tepki

Hamas, İsrail'in Gazze'ye havadan yardım indirmesini "göz boyama" olarak niteleyerek, bu adımların ablukayı gizlemeye ve dünyayı aldatmaya yönelik olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gıda ve ilacın ulaştırılması ile insani yardımların Gazze'deki halkımıza acilen ulaşması, dayatılan insani felaketi durdurmak için doğal bir haktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in sınırlı miktarda yardımı Gazze'nin bazı bölgelerine havadan indirmesinin "şov ve aldatıcı bir adım" olduğu belirtilerek, bunun "işgalin dünya kamuoyu önünde imajını aklama girişimi" ve "Filistin halkının ablukanın kaldırılması yönündeki haklarının üstünü örtme çabası" olduğu vurgulandı.

Bu adımın, "savaş suçlusu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin yönettiği Filistinlileri aç bırakma politikasını perdelemeye çalıştığı" vurgulanarak şunlara yer verildi:

"İşgalci İsrail'in, havadan yardım bırakma planı ve sözde 'insani koridorları' kontrol etme çabaları, aç bırakma politikasını sona erdirmek değil, onu yönetmek ve sahada bombalar ve açlık eşliğinde zorla dayatılan bir gerçeklik oluşturmak anlamına geliyor. Bu planlar, sivillerin hayatını tehlikeye atıyor, onurlarını aşağılıyor, onlara kapsamlı koruma ve yardım sunmak yerine zulüm getiriyor."

Hamas açıklamada, Gazze'deki aç bırakma suçunun sona ermesi için saldırıların durdurulması, ablukanın kaldırılması ve insani yardımların BM denetiminde güvenli şekilde ulaştırılması gerektiğini belirterek, "Savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin yardımları kontrol altına alarak açlığı yönetmeye dönük gayriinsani mekanizmalar oluşturma adımları, aralarında çocukların da olduğu binden fazla kişinin ölümüne ve yaklaşık 6 bin sivilin yaralanmasına neden oldu." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, "Ablukanın kaldırılması, canice aç bırakma ve soykırım suçlarının durdurulması için uluslararası ve halklar düzeyinde baskının sürdürülmesi hayati önem taşımaktadır. Faşist işgal hükümetinin aldatıcı propagandasına kanılmamalıdır." denildi.

İsrail ordusu, uyguladığı ablukayla insanlık felaketine yol açtığı ve açlıktan ölümlere neden olduğu Gazze Şeridi'nde, uluslararası baskı nedeniyle insani yardım girişi için bazı adımlar atacağını öne sürmüştü.