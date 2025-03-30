Hamas'tan İsrail'in Yol Projesine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas'tan İsrail'in Yol Projesine Tepki

Hamas, İsrail'in Batı Şeria'daki işgali genişleten yol yapım kararını kınadı ve direniş çağrısı yaptı.

30.03.2025 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki işgali genişletecek yol yapım kararını kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu projenin hedefinin "Batı Şeria'da gasbedilen topraklar üzerine kurulu yasa dışı yerleşimler arasındaki bağlantının güçlendirilmesi ve Maale??????? Adumim yerleşim birimi çevresindeki Filistin beldelerinin Kudüs'ten izolesinin sağlanması" olduğu vurgulandı.

İsrail işgal güçlerinin yerleşim projelerine devam etmesiyle kirli niyetlerinin bir kez daha açığa çıktığı ve Filistinlilerin kutsal kent Kudüs'ten zorla göç ettirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinlilere "tüm alanlarda direnişi tırmandırmaları, gasbedilen topraklara kurulan yasa dışı yerleşimlere ve işgal planlarına karşı koymaları" çağrısı yapıldı.

İsrail'den Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararı

İsrail Başbakanlık Ofisi, kabinenin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ve Kudüs'ün 7 kilometre doğusunda yer alan Maale Adumim yerleşim birimi çevresine yol yapım kararını onayladığını bildirmişti.

Karara göre, Filistin mahalleleri Azeriye ile Zaim arasında ve Azeriye ile Maale Adumim arasında alternatif yollar açılacak.

Söz konusu yollar sayesinde, Filistinlilerin Maale Adumim yerleşimine giden yolları kullanmasının önüne geçilmesi ve buraların sadece Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin kullanımına sunulması öngörülüyor.

İsrail basını, kararın, İsrail'in bölgeyi ilhak etmesinin yolunu açacağını kaydediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Kudüs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'in Yol Projesine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR’ı belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu
ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu
Ayşe öldüğü ile kaldı Tek tutuklu da 15 günde serbest bırakıldı Ayşe öldüğü ile kaldı! Tek tutuklu da 15 günde serbest bırakıldı
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
Sürücüler dikkat 1 Nisan’da sona eriyor Sürücüler dikkat! 1 Nisan'da sona eriyor
Derbide oynayamayacak Galatasaray’da yıldız oyuncudan kötü haber Derbide oynayamayacak! Galatasaray'da yıldız oyuncudan kötü haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
09:35 Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı
13:25 Tam 4 yıl hazırlandı Çamaşır makinesi gizli tünele açıldı Tam 4 yıl hazırlandı! Çamaşır makinesi gizli tünele açıldı
13:18 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
13:16 Derbide oynayamayacak Galatasaray’da yıldız oyuncudan kötü haber Derbide oynayamayacak! Galatasaray'da yıldız oyuncudan kötü haber
12:46 Sürücüler dikkat 1 Nisan’da sona eriyor Sürücüler dikkat! 1 Nisan'da sona eriyor
12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
12:36 Ayşe öldüğü ile kaldı Tek tutuklu da 15 günde serbest bırakıldı Ayşe öldüğü ile kaldı! Tek tutuklu da 15 günde serbest bırakıldı
12:17 Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu
12:12 ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
12:05 Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR’ı belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 20:04:28. #7.12#
SON DAKİKA: Hamas'tan İsrail'in Yol Projesine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement