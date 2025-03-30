Hamas'tan İsrail'in Yol Projesine Tepki

Hamas, İsrail güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki işgali genişletecek yol yapım kararını kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu projenin hedefinin "Batı Şeria'da gasbedilen topraklar üzerine kurulu yasa dışı yerleşimler arasındaki bağlantının güçlendirilmesi ve Maale??????? Adumim yerleşim birimi çevresindeki Filistin beldelerinin Kudüs'ten izolesinin sağlanması" olduğu vurgulandı.

İsrail işgal güçlerinin yerleşim projelerine devam etmesiyle kirli niyetlerinin bir kez daha açığa çıktığı ve Filistinlilerin kutsal kent Kudüs'ten zorla göç ettirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinlilere "tüm alanlarda direnişi tırmandırmaları, gasbedilen topraklara kurulan yasa dışı yerleşimlere ve işgal planlarına karşı koymaları" çağrısı yapıldı.

İsrail'den Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararı

İsrail Başbakanlık Ofisi, kabinenin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ve Kudüs'ün 7 kilometre doğusunda yer alan Maale Adumim yerleşim birimi çevresine yol yapım kararını onayladığını bildirmişti.

Karara göre, Filistin mahalleleri Azeriye ile Zaim arasında ve Azeriye ile Maale Adumim arasında alternatif yollar açılacak.

Söz konusu yollar sayesinde, Filistinlilerin Maale Adumim yerleşimine giden yolları kullanmasının önüne geçilmesi ve buraların sadece Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin kullanımına sunulması öngörülüyor.

İsrail basını, kararın, İsrail'in bölgeyi ilhak etmesinin yolunu açacağını kaydediyor.