Hamas'tan İsrail Saldırısına Kınama

Hamas, Gazze kentinde Filistinli 3 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği İsrail saldırısını kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin Et-Tuffah Mahallesi'nde görev başındaki ilk yardım ekiplerini hedef alan saldırısının "Siyonist işgalin kara siciline eklenen bir savaş suçu" olduğu belirtildi.

İsrail saldırısının kınandığı Hamas açıklamasında, sağlık çalışanlarının hedef alınmasının "benzeri görülmemiş bir vahşet ve suç düzeyini temsil ettiği" kaydedildi.

Saldırının ayrıca "İsrail'in Gazze'de her türlü hayatta kalma ve kurtarma yolunu boğma çabalarını ortaya koyduğuna" dikkat çekildi.

Hamas'ın açıklamasında, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere (BM) "İsrail'in suçlarını durdurma, liderlerini yargılama ve soykırım suçları ile Gazze'deki insani yardım ekiplerine yönelik saldırılar karşısında tarihi bir sınavdan geçen uluslararası sistemin itibarını kurtarma sorumluluğunu üstlenme" çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun, Gazze şehrine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin açıkladığı son rakamlara göre, savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sağlık personeli sayısı yaklaşık 1580'e ulaştı.