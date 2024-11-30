Hamas'tan İsrailli Esir İçin Video Mesajı - Son Dakika
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Hamas'tan İsrailli Esir İçin Video Mesajı

Hamas, İsrailli esir Edan Alexander'ın görüntülerini paylaşarak ateşkes çağrısında bulundu.

30.11.2024 23:13
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- Hamas, İsrailli esirin görüntülerini paylaştı

GAZZE - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esir Edan Alexander'ın görüntülerini paylaşarak, "Zaman tükeniyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılar düzenlerken, bölgede tutulan esirlerin durumu belirsizliğini koruyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esir Edan Alexander'ın görüntülerini paylaştı. Alexander, görüntüde ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'tan İsrail'e Gazze saldırılarına son vermesi için baskı yapmasını istedi. Alexander, "Lütfen Biden'ın yaptığı hatayı yapmayın. Gönderdiği silahlar şimdi bizi öldürüyor ve hukuksuz kuşatmalar şimdi bizi aç bırakıyor" dedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto için İsraillilere "her gün sokağa çıkın" çağrısı yapan Alexander, "Hükümet tarafından yapılan bir hatanın bedelini bizim ödememiz mantıksızdır. İsrailliler, bu kabusa son vermenin ve hükümete baskı yapmanın zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Kassam Tugayları paylaştıkları videonun sonunda "Zaman tükeniyor" ifadelerine yer verdi.

Hamas heyeti ateşkes görüşmeleri için Kahire'de

Mısırlı ve İsrailli müzakereciler arasında bu hafta başında yapılan görüşmelerin ardından Hamas heyeti, Gazze'de ateşkes önerilerini görüşmek üzere Kahire'ye geldi. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National gazetesinin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hamas heyetine Halil El Hayah, Zaher Jabareen ve Moussa Marzouq liderlik etti.

Masadaki ateşkes teklifinin 20 ile 30 günlük bir ateşkesi içerdiği iddia edilirken, ateşkesin sağlanması durumunda Filistinli tutukluların İsrailli esirlerle takas edileceği belirtiliyor.

Kaynak: İHA

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