Hamas'tan İsrailli Esirlere Çağrı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının yayınladığı bir videoda, İsrailli esirlerden biri, Gazze'de ne kadar esir olduğunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'ya sorulmasını istedi.

Kassam Tugayları'nın yayınladığı yeni görüntülerde, daha önce de birlikte video çeken ve "Gazze'de yeniden başlayan saldırıların hepsinin sonu olacağını" söyleyen 2 İsrailli esir yer aldı.

Esirlerden birinin kolunda serumla yattığı videoda diğer esir, arkadaşının durumuyla ilgili bilgi verdi.

Arkadaşının fiziksel ve psikolojik olarak çok zor durumda olduğunu anlatan esir, savaşın devam edeceğini öğrendiklerinden beri arkadaşının kendisine zarar vermekten geri durmadığını, birkaç gün önce kendisine yine zarar vermeye kalktığını, bir Kassam mensubuyla birlikte buna engel olduklarını söyledi.

Hasta bir şekilde yatan arkadaşının yiyip içmediğini, zaten çok az yiyecekleri olduğunu kaydeden esir, "Ne bekliyorsunuz anlamıyorum, serumların bitmesini mi bekliyorsunuz. Onu yalnız bıraktığımda ne olacak. Bu nedenle ben de yemek yemeyi bıraktım. Arkadaşımın kaderi benim kaderim. Kaderimiz sizin elinizde. Hayatımız kritik bir hal aldı. Uyku bile uyuyamıyoruz." dedi.

Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi için imzalanan bildirilere de değinen esir, "Pilot kardeşlerimizle gurur duyuyorum, çünkü havada uçup da bizim için tehlike oluşturmamaya karar verdiniz ve bildirileri imzaladınız. Ama hala uçan ve biz sivilleri bombalayan pilotlar var. Sizler ailelerinize ve bizim ailelerimize ne diyorsunuz." diye sordu.

İsrail halkına seslenen esir, "Esirlerin sayısını bilmek istiyorsanız Sara Netanyahu'ya (Binyamin Netanyahu'nun eşi) sorun. Görünen o ki, o sizin bilmediklerinizi biliyor. Sara, evimize dönmemiz için bu sayının kaç olmasını istersin söyle. Kaç kişi daha ölmeli. 10-15 mi olsun, yoksa 20 ya da daha çok mu?" ifadesini kullandı.

Esir, "Bu savaş neden hala devam ediyor bana söyleyin. Çıldırdınız mı, 19 ay oldu. Ne olması gerekiyor da olmadı. Ne yapmak gerekiyordu da yapmadınız." diyerek isyan etti.