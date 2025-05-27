Hamas'tan Küresel Eylem Çağrısı

Hamas, Gazze'ye yönelik 600 gündür devam eden soykırımını durdurması amacıyla İsrail'e baskı için, 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında "küresel eylem" yapılması çağrısında bulundu.

Hamas'ın yazılı açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne acımasız saldırılarını sürdürdüğü; sivillere, çocuklara, kadınlara karşı aç bırakma ve soykırımı tırmandırmada ısrarcı olmaya devam ettiği belirtildi.

Saldırıların "tüm uluslararası normlara, yasalara ve ilahi dinlerin hükümlerine açık bir şekilde aykırı olduğu ayrıca Birleşmiş Milletler kararlarını ve saldırıların durdurulmasını talep eden ülkelerin tutumlarını küstahça hiçe saydığı" aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İslam alemine, özgür insanlara, vicdan sahiplerine ve dünya genelindeki kurum ve kuruluşlara Gazze'de halkımıza yönelik saldırı, soykırım ve aç bırakma politikasına karşı, dünyanın dört bir yanındaki kentlerde ve meydanlarda tüm şekilleriyle küresel hareketliliği sürdürmeye ve artırmaya davet ediyoruz."

Açıklamada, 30 ve 31 Mayıs ile 1 Haziran günlerinin "küresel öfke günleri" olması, dünyanın dört bir yanındaki kent ve meydanlarda gösteriler, yürüyüşler ve kitlesel eylemler yapılmasını istenerek, bu günlerde "sesleri yükselterek", Gazze halkının maruz kaldığı suçları, soykırımı ve açlığı reddedip, Gazze Şeridi, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek ile Filistinlilerle dayanışma içinde olunması gerektiği vurgulandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 901 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 88 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 56'ya, yaralıların sayısı da 123 bin 129'a yükseldi.

İsrail ordusu, bölgede işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.