Hamas'tan Mısır'a Yönetim Komitesi Önerisi

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GAZZE, 4 Ocak (Xinhua) -- Hamas, Gazze'de savaş sonrası kurulacak yönetim komitesi için önerdiği isim listesini Mısır'a sunduğunu duyurdu.

Gazze'deki işlerin geçici olarak yönetilmesini amaçlayan komite önerisi, Arap ve İslam ülkeleri tarafından desteklenen ve Mısır öncülüğünde geliştirilen bir girişimin parçası.

Hamas listenin diğer Filistinli gruplar, bağımsız kişiler ve aktivistlerle mutabık kalınarak seçilen ulusal ve profesyonel uzmanlığa sahip isimlerden oluştuğunu açıkladı.

Cuma günü yapılan açıklamada, komitenin Filistin Devlet Başkanı'nın yetkisi altında çalışacağı ve Gazze'nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edildi.

Hamas ayrıca El Fetih ve Filistin Yönetimi'nin ulusal uzlaşı yoluyla komitenin oluşturulmasında işbirliği yapmasını umduğunu belirtti.

Hamas, ulusal birliğe ve Filistin siyasi sisteminin meşruiyetini yeniden tesis etme kararlılığına olan bağlılığını bir kez daha vurguladı.

El Fetih ise böyle bir komitenin Batı Şeria ve Gazze arasındaki bölünmüşlüğü sürdüreceğini belirterek öneriye ilişkin endişelerini ifade etti.

El Fetih, Batı Şeria'da faaliyet gösteren Filistin hükümetinin Gazze'yi yönetme konusunda tek meşru otorite olduğunu savunuyor.