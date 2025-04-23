Hamas'tan Netanyahu'ya Gösteri Çağrısı - Son Dakika
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Hamas'tan Netanyahu'ya Gösteri Çağrısı

İsrailli esir Miran, Netanyahu'nun evinin önünde kitlesel gösteri düzenlenmesini talep etti.

23.04.2025 21:34
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Gazze'de elinde tuttuğu İsrailli bir esir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evinin önünde gösteri yapılması çağrısında bulundu.

Kassam Tugaylarının görüntüsünü yayınladığı İsrailli esir Omri Miran (48), İsraillilere çağrıda bulunarak, esir takası anlaşması yapması için Başbakan Binyamin Netanyahu'nun evinin önünde kitlesel gösteri düzenlemelerini talep etti.

Miran, "Burada ikinci doğum günüm geçti, kutlayamadım. Bir buçuk yıldır esirim ve hiç mutlu değilim. Sürekli İsrail bombardımanının korkusuyla yaşıyoruz. Tabut içinde dönmeden bir an önce bir takas anlaşmasına varılmalı." ifadelerini kullandı.

İsrailli esir Miran, "Netanyahu'nun evinin önünde büyük bir protesto yapmanızı istiyorum. Umarım kızlarım da o gösteriye katılır ve onları televizyondan görebilirim." diye konuştu.

İsrail'in Filistin halkına yönelik askeri baskı stratejisinin yalnızca esirlerin hayatını tehlikeye attığını söyleyen Miran, şunları kaydetti:

"Netanyahu'ya inanmayın. Askeri baskı bizi öldürüyor. Sadece bir takas anlaşması bizi evimize döndürebilir. Mümkün olan en kısa sürede evimize dönebilmemiz için her şeyi yapın. Kızlarımı, eşimi ve dostlarımı gerçekten özledim. Durum oldukça zor. Güvenli bir şekilde geri dönmemiz için çabalayan herkese minnettarım."

Netanyahu'nun destekçilerini de eleştiren Miran, esirleri umursamadıklarını ve ölmelerini yeğlediklerini ifade etti.

Daha önce Gazze'den serbest bırakılan İsrailli esirlere seslenen Miran, medya aracılığıyla yaşadıkları zorlukları paylaşmalarını ve halkı bilgilendirmelerini istedi.

İsrailli esir Miran, ABD Başkanı Donald Trump'a Netanyahu'ya baskı yapması çağrısında bulundu.

Yiyecek sıkıntısına da değinen Miran, Gazze'de geçiş noktalarının kapatıldığını, bu nedenle yiyecek ve temel ihtiyaçların bulunamadığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i, 7 Ekim olaylarının sorumluları olarak gösteren Miran, "Ben burada onların yüzünden bulunuyorum, onlar yüzünden devlet çöküşe sürükleniyor." ifadelerini kullandı.

İsrail kamuoyuna göre, Gazze Şeridi'nde 59 İsrailli esirin bulunduğu, bunlardan 24'ünün ise hayatta olduğu tahmin ediliyor.

Buna karşın İsrail hapishanelerinde ise 9 binden fazla Filistinli tutuluyor. Filistinli mahkumların maruz kaldığı işkence, açlık ve tıbbi ihmal, çok sayıda ölümle sonuçlanıyor.

İsrail'de esir takası için Gazze'ye saldırıları durdurun çağrısı giderek artıyor

İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların esir takası anlaşması için durdurulması çağrısıyla ilk kez bir bildiri yayımlamıştı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen bildiriyi imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onaylamıştı.

Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin çağrısına, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad, akademisyenler ve emekli Dışişleri Bakanlığı mensuplarından da destek gelmişti.

Eski Başbakan Ehud Barak ile aralarında eski ordu komutanlarının da yer aldığı 1525 asker de esirlerin derhal evlerine dönebilmeleri için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına destek veren bir bildiriye imza atmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak nitelemiş ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçlamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan Netanyahu'ya Gösteri Çağrısı - Son Dakika

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