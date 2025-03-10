Hamas'tan Netanyahu'ya Tepki

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kişisel ve partizanca nedenlerle Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellediğini belirterek savaşa yeniden başlama tehditlerinin işe yaramayacağını vurguladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes anlaşmasına ve üzerinde mutabakata varılanları uygulamaya tam bağlılığımızı teyit ediyoruz ve ikinci aşama için müzakerelere derhal başlamaya hazırız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in anlaşmayı bozmaya devam etmesi ve ikinci aşamaya geçmeyi reddetmesinin, oyalama niyetini ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, "Netanyahu, tamamen kişisel ve partizanca nedenlerle anlaşmanın uygulanmasını engelliyor ve umursadığı son şey, tutukluların serbest bırakılması ve ailelerinin duygularıdır." ifadeleri kullanıldı.

Ateşkes anlaşmasının arabulucuların vasıtasıyla dünyanın gözü önünde sağlandığı, dolayısıyla İsrail'in bu anlaşmayı uygulamaya zorlanması gerektiği ve ateşkes anlaşmasının esirlerin serbest bırakılmasının tek yolu olduğuna vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İşgal devletinin (İsrail) yükümlülüklerinden kaçarak hesap vermeden Hamas'a baskı yapma girişimlerini reddediyoruz. Şantaj ve savaş tehditleri dili işe yaramayacak ve müzakerelerden ve anlaşmaya bağlı kalmaktan başka yol yok, bunun dışındaki her şey esirlerin kaderiyle oynamaktır."

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insanı yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de dün Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

İsrail'in bu ihlali üzerine ateşkes belirsizliğini korurken, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Boehler'in Katar'da Hamaslı yetkililerle bir araya gelerek ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılması konusunu görüştüğü belirtilmişti.