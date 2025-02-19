Hamas'tan Rehineler İçin Tek Seferde Serbest Bırakma Teklifi - Son Dakika
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Hamas'tan Rehineler İçin Tek Seferde Serbest Bırakma Teklifi

Hamas, kalıcı barış sağlanırsa tüm İsrailli rehineleri bir seferde serbest bırakmaya hazır olduğunu açıkladı.

19.02.2025 12:18
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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'den alınan rehinelerin haftalık olarak aşamalı serbest bırakılmasına karşı çıkmasının ardından Hamas, "Kalıcı bir barış sağlanırsa, tüm İsrailli rehineleri tek seferde serbest bırakmaya hazır olduğunu" açıkladı.

Hamas, bu sabah Gazze ateşkesi anlaşmasının ikinci aşaması için kendi vizyonunu belirttiği bir açıklama yaptı. Hamas Sözcüsü Hazem Kassem, "Kalıcı bir ateşkese ve Gazze Şeridi'nden tam anlamıyla çekilmeye yol açan bir anlaşma sağlanırsa, tüm mahkumların tek seferde takas edileceği ikinci bir aşamaya hazırız" dedi.

Bu teklif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'den alınan rehinelerin haftalık aşamalı serbest bırakılmasına karşı çıkmasının ardından geldi ve Gazze'de kalanların aileleri, tüm sevdiklerinin bir anda serbest bırakılmasını talep etti.

Kassem, ayrıca bu hafta Gazze ateşkesi anlaşmasının ilk aşaması kapsamında serbest bırakılması planlanan altı İsrailli rehinenin yanı sıra dört ölü rehinenin cesetlerini teslim edeceğini açıkladı.

Hassas Gazze ateşkesi, 19 Ocak'ta İsrail ve Hamas arasında 15 aydan fazla süren çatışmaların ardından yürürlüğe girdi. İlk aşama kapsamında 33 İsrailli rehinenin serbest bırakılması planlanıyordu ve şu ana kadar 19'u serbest bırakıldı. İsrailli 19 rehinenin serbest bırakılması karşılığında ise bin 100'den fazla Filistinli tutuklu serbest bırakıldı. Hamas'ın rehin tuttuğu kalan 14 kişiden sekizinin ölü olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

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