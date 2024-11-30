Hamas'tan Uluslararası Soruşturma Çağrısı

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Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "cesetlerin buharlaşmasına" yol açan uluslararası yasaklı silahları kullanmasının soruşturulması için uluslararası bir komitesi kurulması çağrısında bulundu.

Hamas, konuya ilişkin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırı ve katliamlar sonrasında halkın ve doktorların verdiği korkunç ifadeler, cesetlerin buharlaşmasına yol açan silah ve mühimmatla hedef alınma vakalarının olduğunu ve terörist işgal ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde elli üç gündür sürdürdüğü vahşi soykırım sırasında uluslararası alanda yasaklanmış silahlar kullandığını gözler önüne seriyor." ifadelerine yer verildi.

Yasaklı silah kullanılmasının soruşturulması için uluslararası bir komitesi kurulması çağrısı yapılan açıklamada, "Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerden (BM) uzman bir uluslararası soruşturma komitesi oluşturarak, Gazze Şeridi'nin kuzeyine girmeleri, faşist işgal ordusunun bu bilinmeyen yaralanma ve vakalara yol açan mühimmatının niteliğini, silahsız sivillere karşı uluslararası yasaların yaygın bir şekilde ihlal edildiği gerçeğini ortaya çıkarmalarını istiyoruz." denildi.

Uluslararası toplum, BM, Arap ve İslam ülkelerine "Gazze Şeridi'nde 420 gündür devam eden ihlalleri ve katliamları durdurmak için sorumluluklarını yerine getirmeleri" çağrısı yapılan açıklamada, "savaş suçlularının" insanlığa karşı işledikleri suçların hesabını bir an önce vermeleri gerektiği vurgulandı.