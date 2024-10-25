Hamas'tan Uluslararası Topluma Tepki

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Hamas, İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği katliam ve zorla yerinden etme politikasına karşı uluslararası toplumun sessizliğini kınarken ABD'nin Tel Aviv'e verdiği desteğe de tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, " Gazze'de özellikle barınma merkezlerinde savunmasız sivillere yönelik katliamların devam etmesi, savaşlarda sivilleri korumayı amaçlayan uluslararası yasa ve sözleşmelerin açıkça göz ardı edildiğini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

"Düşman (İsrail), bir yıldır savunmasız sivillere karşı gerçekleştirdiği Holokost'u meşrulaştırmak için hala yalan ve aldatma politikasını sürdürüyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, okullarda ve barınma merkezlerinde direnişçilerin varlığına ilişkin yalan ve tekrarlanan iddiaların, çoğu çocuk, kadın ve masum sivillerden oluşan katliam kurbanlarının isim ve beyanlarıyla yalanlandığına dikkati çekildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği katliam ve zorla yerinden etme politikasına karşı uluslararası toplumun sessizliği kınandı ve ABD'nin Tel Aviv'e verdiği desteğe tepki gösterildi.

Hamas ayrıca Arap ve İslam dünyasına, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere,"Nazi işgalinin Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçunu durdurmak ve Siyonist savaş suçluları ile onların destekçilerini insanlığa karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutmak için derhal harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli öldü, 100 bin 544 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Başta Cibaliya olmak üzere Gazze'nin kuzeyinde 5 Ekim'de başlattığı yoğun saldırılarını artırarak sürdüren İsrail ordusu, kuzeydeki Filistinlileri bir kez daha göçe zorluyor.