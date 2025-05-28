Hamas'tan Yardım Dağıtımına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas'tan Yardım Dağıtımına Tepki

Hamas\'tan Yardım Dağıtımına Tepki
28.05.2025 07:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, yardım dağıtımında ateş açılmasının, İsrail ve ABD'nin mekanizmasının başarısızlığını gösterdiğini belirtti.

Hamas, Gazze Şeridi'nin güneyinde açlıkla mücadele eden Filistinlilere yönelik yardım dağıtımı sırasında ateş açılması olayının, İsrail ve ABD'nin "şüpheli" yardım mekanizmasının başarısızlığını gösterdiğini bildirdi.

Hamas, binlerce Filistinlinin dün yardım almak için Gazze'nin güneyindeki Refah'ta kurulan dağıtım merkezine akın ettiği sırada yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Binlerce insanımızın açlık baskısı altında, yardım dağıtım mekanizmasının uygulanması için belirlenen merkeze akın etmesi ve ardından kendilerine ateş açılması görüntüleri, sivillerin hayatlarını tehlikeye atan ve Gazze Şeridi'ne yardım kisvesi altında güvenlik kontrolü sağlamak için kullanılan bu şüpheli mekanizmanın başarısızlığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde teyit etmektedir." denildi.

Hamas'ın açıklamasında, bu planın, Birleşmiş Milletler (BM) ve ona bağlı kuruluşların rolünü marjinalleştirmek için özel olarak tasarlandığı, İsrail'in siyasi ve askeri hedeflerini pekiştirmeyi, bireylere yardım etmek yerine onları kontrol etmeyi amaçladığı, bunun da uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası meşruiyetin açıkça ihlal edilerek yardımların resmi sınır kapılarından girişine yönelik kapsamlı yasağın sürdüğü hatırlatıldı. Bu bağlamda, tampon bölgelerde kurulan "sözde güvenli" dağıtım noktalarının, yardıma muhtaç sivilleri kasıtlı olarak aşağılayan bir düzen haline geldiği belirtildi.

???????Hamas, bu yardım dağıtım noktalarının bir gasp aracına dönüştürüldüğünü ve "tuzaklı insani koridorların" zorlama örneğinden başka bir şey olmadığını ifade etti.

Hamas'ın açıklamasında, Arap ve İslam ülkelerine, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e, bu tehlikeli planı durdurmak için acilen harekete geçmeleri, "sınır kapılarını açması, BM ve uluslararası akreditasyona sahip insani yardım kuruluşları aracılığıyla yardımların girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Refah'taki yardım dağıtım merkezine sivillerin toplandığı sırada düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı, 7 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedilmişti.

İsrail yönetiminin desteklediği ve dün faaliyetlerine başladığı duyurulan Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolündeki dağıtım noktasında ABD'li görevlilerin, yardım almak için alana giren binlerce Filistinliyi dağıtmak için havaya ateş açtığı bildirilmişti.

Yerel basında yer alan haberde, binlerce Filistinlinin yardım almak için Gazze'nin güneyindeki Refah'ta kurulan dağıtım merkezine akın ettiği belirtilmişti.

İsrail'in yardım girişlerini engellemesi nedeniyle açlıkla mücadele eden binlerce Filistinlinin engelleri aşarak topluca dağıtım noktasına girdiği ifade edilmişti.

Binlerce Filistinlinin alana girmesi sonrası ABD'li çalışanların yardım dağıtım noktasında kontrolü kaybettiği aktarılmıştı.

ABD'li görevlilerin bir koli yardım almak için kilometrelerce yol yürüyen Filistinlileri dağıtmak amacıyla havaya ateş açtığı kaydedilmişti.

İsrail ordusu gözetiminde olan ve ABD'li özel şirketlerin yürüttüğü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın dün bölgede 2 noktada faaliyetlerine başladığı duyurulmuştu.

Eleştirilerin hedefinde

Bu yılın şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde "kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu söylenen "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın arkasında ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv ve Washington yönetimleri bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Gazze'deki Filistin hükümeti bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf sayesinde Gazze'ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi amaçlanıyor.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan vakıf, ABD tarafından "bağımsız" olarak değerlendirilmesine rağmen, kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurmuştu.

Wood, yardım planını hayata geçirmenin "insani ilkelerle bağdaşmadığını" ve "tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini" ifade etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Yardım Dağıtımına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
Bayram müjdesi gibi İhtiyaç sahiplerine 1,4 milyar liralık destek Bayram müjdesi gibi! İhtiyaç sahiplerine 1,4 milyar liralık destek
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı
Usta müzisyen İlhan Şeşen’e veda töreni düzenlendi Usta müzisyen İlhan Şeşen'e veda töreni düzenlendi
İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi Bahçeli kapıda karşıladı MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı
Kağıthane’de eğlence mekanına el bombalı saldırı kamerada Kağıthane'de eğlence mekanına el bombalı saldırı kamerada
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
6 yaşındaki çocuk kalp krizinden vefat etti 6 yaşındaki çocuk kalp krizinden vefat etti
Galatasaray yeni Muslera’sını buldu Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Olaylı maç sonrası TFF’den ilk açıklama: Hükmene doğru giden bir süreç var Olaylı maç sonrası TFF'den ilk açıklama: Hükmene doğru giden bir süreç var

08:08
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu 144 şüpheli yakalandı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı
08:04
Dünya bu görüntüyü konuşuyor Gazze’de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi
07:22
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu’nun yeni görevi belli oldu
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu
05:57
Erdoğan’ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
23:40
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
13:59
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
13:25
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14’e yükseldi
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi
13:18
İlhan Şeşen’e veda töreninde büyük talihsizlik
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik
12:51
Bahçeli tarih verdi Grup toplantılarına yeniden başlıyor
Bahçeli tarih verdi! Grup toplantılarına yeniden başlıyor
12:37
PKK ne zaman silah bırakacak Efkan Ala’dan açıklama var
PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var
12:23
5 milyon kişiye tapu verilecek İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 08:52:21. #7.12#
SON DAKİKA: Hamas'tan Yardım Dağıtımına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.