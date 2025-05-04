Hamas, Tel Aviv Saldırısını Husilere Tebrik Etti - Son Dakika
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Hamas, Tel Aviv Saldırısını Husilere Tebrik Etti

Hamas, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na yapılan füze saldırısını Yemenli Husilere destek olarak değerlendirdi.

04.05.2025 20:35
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Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'na düzenlediği balistik füze saldırısı dolayısıyla Yemen'deki Husileri tebrik etti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Ben Gurion Havalimanı'na düzenlenen saldırının "Yemen'in Filistin davasına olan bağlılığını ve Amerikan-Siyonist saldırganlığına rağmen ezilen Filistin halkını destekleme konusundaki kararlılığını ifade ettiği" belirtildi.

Yemen'in Gazze Şeridi'nde soykırıma uğrayan Filistin halkına verdiği desteğe dikkat çekildi.

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı Hamas'ın Yemen ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Arap ve İslam dünyasını tüm unsurlarıyla Filistin'i desteklemeye, Gazze Şeridi'nde devam eden soykırım ve kıtlık karşısında halkımızı savunmak için tarihi sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in bölgedeki kutsal mekanlar ve doğal kaynaklar üzerinde kontrol sağlama planlarının da engellenmesi çağrısında bulunuldu.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu aktarılmıştı.

İsrail acil yardım servisi, saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, Tel Aviv Saldırısını Husilere Tebrik Etti - Son Dakika

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