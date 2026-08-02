Hamas ve İslami Cihad\'dan İsrail\'e Tepki

GAZZE, 2 Ağustos (Xinhua) -- Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi, İsrail'in saldırılarını durdurması ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Hamas'ın cumartesi günü yaptığı basın açıklamasına göre, hareketin Batı Şeria'daki lideri Zahir Cebbarin başkanlığındaki heyet, Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Açıklamaya göre iki taraf, ortak çalışmaların güçlendirilmesi, ortak ulusal tutumların benimsenmesi ve Filistin halkını korumak ile meşru haklarının yeniden tesis edilmesi için tüm çabaların gösterilmesinin önemini vurguladı.

Açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayya ile en-Nehhale'nin görüşme sırasında telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Filistin halkına destek verilmesi ile İsrail'in devam eden saldırılarının sona erdirilmesi gerektiğini vurguladıkları belirtildi.

Filistin İslami Cihad Hareketi, bir gün önce yaptığı kısa açıklamada, Filistinli gruplar ile işgal güçleri arasında bir anlaşmaya varıldığı yönünde açıklanan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, anlaşmanın mevcut haline ilişkin çekinceleri bulunduğunu bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü yaptığı açıklamada, "Barış Kurulu" olarak adlandırılan oluşumun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların "tamamen silahsızlandırılması" konusunda anlaşmaya vardığını söylemişti.