Hamas ve Mısır İle Ateşkes Görüşmeleri

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Hamas'tan bir heyetin, Mısır'da üst düzey emniyet yetkilileriyle Gazze'de ateşkesin önündeki engellerin aşılması konusunda görüştüğü bildirildi.

Mısır merkezli "El- Kahire el-İhbariyye" televizyonunun adı açıklanmayan Mısırlı bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Mısırlı üst düzey emniyet yetkilileri ile Hamas'tan bir heyet başkent Kahire'de bir araya geldi.

Kahire yönetiminin, Gazze'de ateşkese varılması için yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleşen görüşmede, Gazze'deki durum ve ateşkesin önündeki engellerin ortadan kaldırılması konusu ele alındı.

Mısır tarafı, Gazze'ye yardım girişlerini artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinde tarafların önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini belirtmişti.