Hamidiye Camii Yeniden İnşa Edildi - Son Dakika
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Hamidiye Camii Yeniden İnşa Edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19. yüzyılda inşa edilen Hamidiye Camii'ni aslına uygun olarak doğal malzemelerle yeniden inşa ederek halkın ibadetine açtı.

28.11.2024 17:42
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hamidiye Camii'ni aslına uygun olarak yeniden inşa etti

ANKARA - Hamidiye Camii, Ankara Büyükşehir Belediyesinin rekonstrüksiyon projesiyle yeniden hayat buldu. Doğal malzemeler kullanılarak aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Hamidiye Camii, sağlıklı ve konforlu ibadet alanıyla halkın ziyaretine ve ibadetine açıldı.

19. yüzyılda Osmanlı Dönemi'nde inşa edilen ve 12 metre yüksekliğindeki ahşap serenli minaresiyle dikkat çeken Hamidiye Camii'ndeki restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından doğal bazlı malzemelerle aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Hamidiye Camii, yönetim sorumluluğu Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilerek, halkın ziyaretine ve ibadetine açıldı. Rekonstrüksiyon süreci hakkında bilgi veren Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Çetin Ünal, Hacı Bayram Mahallesi sınırlarında bulunan Hamidiye Camii'nin, tescilli bir yapı olduğunu belirterek, onarım ihtiyacı sonrası Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol imzalandığını belirtti. Ünal, "Restorasyon ve rekonstrüksiyon süreci Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığımıza devredildi. Rekonstrüksiyon projeleri Koruma Kurulu'ndan onaylandıktan sonra uygulama ihalesi gerçekleştirildi ve camimizin rekonstrüksiyonu tamamlandı" dedi.

Ziyarete ve ibadete açıldı

Camide kullanılan malzemelere dikkat çeken Ünal, yapının ahşap ve kagir taş kullanılarak, orijinal özelliklerine ve yapım tekniklerine uygun şekilde yeniden inşa edildiğini söyleyerek, betonarme yapılara kıyasla yazları serin, kışları ise ılık bir ortam sunduğunu ifade etti. Ünal, Hamidiye Camii'ni diğer camilerden ayıran bir diğer özelliğin, tamamen ahşap olarak inşa edilen 12 metre yüksekliğindeki minaresi olduğunu belirterek, "Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını tamamladıktan sonra camimizin yetki ve sorumluluğunu Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrettik. Şu an itibarıyla Hamidiye Camii, halkımızın ziyaretine ve ibadetine hazır" açıklamasında bulundu.

Doğal malzemelerle sağlıklı ve konforlu ibadet alanı

Hamidiye Camii, son dönem Osmanlı mimarisiyle inşa edilen, kareye yakın planı ve ahşap çakılı taş kagir yapısıyla dikkat çekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, ahşap ve taş malzemeler kullanılarak, özgün dönemine uygun olarak yapılan cami, kireç bazlı ve toprak katkılı geleneksel yapı malzemeleriyle inşa edildi. Beden duvarları taşla kagir örgüsü yapıldıktan sonra, ahşap dikme ve payandalarla taşıyıcı iskelet sistemi oluşturuldu. Duvarlarda toprak bazlı kerpiç ve ahşap çıta çakılı, bağdadi olarak kireç bazlı harçlar kullanılarak caminin doğal iklimlendirmesi sağlandı ve ziyaretçiler için yazın serin kışın ise ılıman bir ortam sunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hamidiye Camii Yeniden İnşa Edildi - Son Dakika

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