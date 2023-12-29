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Hamile kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Hamile kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Hediye K. (33) isimli hamile kadın, eşi Salim K. (31) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Tartışma sırasında meydana gelen olayda, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hamile olduğu öğrenilen Hediye K'nin cesedi, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Salim K'nin kullandığı araç ise Mezitli köyü yakınlarında uçuruma yuvarlandı ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hamile kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
29.12.2023 - 21:37,
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın hayatını kaybetti.

Cengiz Topel Mahallesi'nde, Hediye K. (33) ile eşi Salim K. (31) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında Salim K, karısını bıçakladı.

Çevredekiler, evden gelen sesler üzerine polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Hediye K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

5 aylık hamile olduğu öğrenilen Hediye K'nin cesedi, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Salim K'nin kullandığı araç, Mezitli köyü yakınlarında uçuruma yuvarlandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Osmaniye, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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