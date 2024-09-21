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Hamile Kadın İki Kez Kürtaj Oldu

Hamile Kadın İki Kez Kürtaj Oldu

Elif Yılmaz, Mardin'deki hastanede yapılan hatalı kürtaj sonrası ikinci kez ameliyat oldu.

21.09.2024 13:23
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MARDİN'de annesini ziyarete geldiği Kızıltepe ilçesinde rahatsızlanan Elif Yılmaz (30), başvurduğu özel hastanede 6 haftalık bebeğini taşımayacağı ve engelli doğacağı iddiası üzerine kürtaj oldu. Yaşadığı Ankara'ya dönen Yılmaz, tekrar rahatsızlanınca, başvurduğu Bilkent Şehir Hastanesi'nde ceninin yarısının içeride kaldığı gerekçesiyle yeniden kürtaj oldu. Yılmaz, Kızıltepe'deki özel hastane ve doktoru hakkında şikayetçi oldu.

Ankara'dan annesini ziyarete gelen 6 haftalık hamile Elif Yılmaz, 17 Ağustos'ta rahatsızlanınca özel bir hastaneye başvurdu. Kadın doğum uzmanına muayene olan Yılmaz'a, çocuğunu taşımayacağı ve engelli doğacağı iddiasıyla kürtaj olması gerektiği belirtildi. Kürtaj olan Yılmaz, taburcu oluşunun ardından kanaması ve ağrıları devam edince tekrar hastaneye başvurdu. Kendisine, durumun normal olduğunun belirtildiğini ileri süren Yılmaz, yaşadığı Ankara'ya döndü. Şiddetlenen sancılar ve kanamalar üzerine Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvuran Yılmaz, ceninin yarısının içeride kaldığı iddiasıyla ikinci kez kürtaj oldu. Yılmaz, hastane ve doktor hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'KÜRTAJI YAPMADIKLARI İÇİN İKİNCİ KEZ AMELİYAT OLDUM'

Yaşadıklarını anlatan Elif Yılmaz, ölümden döndüğünü ifade ederek, "Ankara'dan Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki annemin ziyaretine gitmiştim. Buradayken rahatsızlanarak özel hastaneye kaldırıldım. Hamileydim, muayeneden sonra bebeğin engelli olacağı belirtilmesi üzerine aldırmaya karar verdim. Kürtaj ettiler ama yarım yamalak ettiler. Ameliyattan 1 saat sonra taburcu ettiler beni. Taburcu olduktan sonra kanamam devam etti ve tekrar hastaneye başvurdum. Bir de Ankara'ya evime dönmem gerektiğini anlattım. Doktor da 'Hiçbir sıkıntı yok, gidebilirsin' dedi. Ben de Ankara'ya döndüm. Evimdeyken kanama ve ağrılar devam edince Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne gittim. Kadın doğumdaki doktorlar beni muayene etti ve 'Kürtaj yapılmamış' dediler. Beni acil ameliyata aldılar, kan kaybettiğim için de kan verdiler. Ölümden döndüm. Kızıltepe'deki hastaneden şikayetçiyim, onların yüzünden ikinci kez ameliyat oldum" dedi.

'GÖREVİNİ İHMAL ETTİĞİ İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Yılmaz'ın avukatı Gurbet Bilbay, 'Görevi kötüye kullanma' sucundan suç duyurusu dilekçesini savcılığa teslim ettiğini belirterek, "Müvekkilim 17 Ağustos'ta Kızıltepe'de özel bir hastaneye başvuruyor ve bebeğin engelli doğacağı üzerine konuşmaları üzerine aldırma kararı almışlar. Müvekkilimi ameliyata almışlar. Taburcu olduktan 3 gün sonra tekrar rahatsızlanıyor ve hastaneye başvuruyor. Kadın doğum uzmanı doktor, bir sorunun olmadığını ve hatta il dışındaki evine gidebileceğini söylüyor. Müvekkilim, Ankara'ya döndükten 3 gün sonra tekrar rahatsızlanınca gittiği hastanede içinde ciddi parçaların kaldığını öğreniyor. Hayatının riskli olduğunu ve acil ameliyat olması gerektiğini ve hatta acil kana ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Müvekkilim, bu operasyondan sonra hala hastanede ve inanılmaz derecede ağrıları var. Doktor, görevini ihmal ettiği için suç duyurusunda bulunduk. Sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

'BİZLERE TEŞEKKÜR EDE EDE GİTTİLER'

İddialar üzerine DHA muhabirinin ulaştığı Kadın Doğum Uzmanı Ahmet T. ise yapılan şikayetlere ve iddialara anlam veremediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hastamız, buradan bizlere teşekkür ede ede gittiler. Hiçbir sorun yoktu, zaten 6 haftalık olduğu için cenin çok küçük idi, onu aldık. Ameliyattan sonra da kontrole geldi, hiçbir sorun yoktu. Şu anki bu iddialarına anlam veremiyoruz, neden böyle yaptığını bilemiyoruz. Söz konusu iddiaları çok yersiz ve anlamsızdır. Gayet sağlıklı bir şekilde buradan ayrıldı. Şimdi ise çok farklı şeyler söylüyor."

Kaynak: DHA

Elif Yılmaz, Ameliyat, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Mardin, Hukuk, Son Dakika

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