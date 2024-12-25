Hamile Kadın Öldü, Bebeği Hastaneye Sevk Edildi

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Kırşehir'de evinde ölü bulunan 9 aylık hamile kadının sezaryenle dünyaya getirilen bebeği, Ankara'daki hastanede gözetim altına alındı.

Ahi Evran Mahallesi 33. Sokak'taki evinde dün eşi tarafından bulunan ve sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayan hamile H.A'nın (26) sezaryenle dünyaya getirilen bebeği, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan hayatını kaybeden H.A'nın cenazesi, memleketi Kayseri'ye gönderildi.

Iğdır'dan yıllık izinle Kırşehir'e geldiği öğrenilen Piyade Astsubay M.A. (27), 9 aylık hamile eşi H.A'yı evlerinde kanlar içinde yerde yatarken bulmuş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının hayatını kaybettiği belirlenmiş, bebek sezaryenle dünyaya getirilmişti.