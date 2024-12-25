Hammuş, Suriye'ye Dönüş Hayalini Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hammuş, Suriye'ye Dönüş Hayalini Yaşıyor

Hammuş, Suriye\'ye Dönüş Hayalini Yaşıyor

Mayına basarak iki bacağını ve bir gözünü kaybeden Hammuş, Türkiye'de protezle memleketine dönmeyi planlıyor.

25.12.2024 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de teröristlerin döşediği mayına basması sonucu iki bacağını ve bir gözünü kaybeden Iyed Kadur Al Hammuş, Türkiye'de takılan protez bacaklarıyla Baas rejiminin devrildiği ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

Suriye'de iç savaş başladıktan sonra ülkesini terk etmeyen 39 yaşındaki Hammuş, 2018'de PKK/ YPG'li teröristlerin döşediği mayına basması sonucu yaralandı.

İlk müdahalenin ardından Kilis'e getirilen ve hastanede tedavi altına alınan Hammuş'un iki bacağı diz altından ampute edildi.

Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen, sağ gözünün kurtarılması için de 7 kez ameliyat masasına yatan Hammuş, yapılan müdahaleler sonuç vermeyince bir gözünün görme yetisini kaybetti.

Hastane sürecinin ardından 2019'da iki bacağına protez takılan Hammuş, görüşemediği ailesiyle tekrar Kayseri'de buluştu.

Kentte geçimini sağlamak için akrabalarının yanında manavda çalışan Hammuş, 8 Aralık'ta Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Yıllardır memleketine hasret kalan ve akrabalarıyla Ramazan Bayramı'nda ülkesine kesin dönüş planları yapan Hammuş, Türkiye'de takılan protezlerle 6 yılın ardından tekrar vatanına ayak basacağı günün hayalini kuruyor.

"Suriye için her şeyimi feda edebilirim"

Halep'in El-Bab ilçesinde doğan 4 çocuk babası Iyed Kadur Al Hammuş, AA muhabirine, Suriye'de yıllardır süren iç savaşın milyonlarca kişiyi derinden etkilediğini dile getirdi.

Vatanını savunmak için elinden geleni yapmaya çalıştığını ve harekatlara katıldığını anlatan Hammuş, 2018'de PKK/YPG'nin döşediği mayına basarak ağır yaralandığını belirtti.

Türkiye'deki çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü anlatan Hammuş, "Bacaklarım ve gözüm gitti. Yaklaşık 1 ay tedavi gördüm. Yaram iyileşene kadar protez bacak takmak için bekledim. 2018'in üçüncü ayında protez bacak taktım. Ülkem için her şeyi feda etmek benim için normal bir şey. Suriye için her şeyimi feda edebilirim." dedi.

Hammuş, Kayseri'de manavda çalıştığını, rejiminin devrildiği ülkesine Ramazan Bayramı'nda kesin dönüş yapmayı planladığını ve hayatını düzene sokacağını söyledi.

"Ülkemizi yeniden inşa edeceğiz"

Ülkesine döndüğünde şükür secdesi yapacağını dile getiren Hammuş, şunları kaydetti:

"Çok yakında ülkemize döneceğiz ve ülkemizi yeniden inşa edeceğiz koşullar ne olursa olsun, paramız olsun ya da olmasın. Ülkemize geri dönmek yeterli. Kirli çetelerden ve 50 yıldır bize eziyet edenlerden kurtulduk. Evlerimizi yıktılar, bizi göçe zorladılar. Türkiye'de, Avrupa'da, Ürdün'de, Lübnan'da ve dünyanın her köşesinde mülteci olduk. İlk işimiz Allah'a şükür secdesi etmek olmalı, bizi bu kirli çetenin, kanımızı emip, rızkımızı çalan ve bizi dünyanın en fakirleri arasına düşüren çetenin elinden kurtardığı için. Şükürler olsun ki Türkiye var. Biz Türkiye'ye ve Erdoğan'a minnettarız. Başımız dik ve şükürler olsun ki ülkemize başımız dik döneceğiz. Ülkemize geri dönüp yavaş yavaş inşa edeceğiz."

Hammuş'un yeğeni Muhammed Kadur El Hammuş da savaş başladığında Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Allah razı olsun Türkiye'den. Akrabalarla Kayseri'ye geldik. Manav dükkanı açtık burada. Kadur, fabrikalarda çalışamayacağı için manav açıp beraber çalıştık. İnşallah en fazla 2-3 ay içinde ülkemize döneceğiz. Eşyalarımız var, kızlarımız okulda, onlar bitince döneceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Ekonomi, Türkiye, kayseri, Suriye, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hammuş, Suriye'ye Dönüş Hayalini Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Erdoğan, SGK’ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz Erdoğan, SGK'ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz
12:14 Merakla beklenen konuşması başladı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Merakla beklenen konuşması başladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
08:39 Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
17:49 Fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu Fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu
17:21 Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
17:17 PKK’lı hainler Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
17:14 Galatasaray Muslera’nın yerini 5 kuruş ödemeden dolduracak Galatasaray Muslera'nın yerini 5 kuruş ödemeden dolduracak
17:11 Okan Buruk’un küfür ettiği hakem o günden beri gün yüzü göremiyor Okan Buruk'un küfür ettiği hakem o günden beri gün yüzü göremiyor
17:10 ’Yakışıklı Güvenlik’i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor 'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
17:10 Özgür Özel’den Emine Erdoğan’a dikkat çeken çağrı: Eşiniz eve gelince sorun Özgür Özel'den Emine Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Eşiniz eve gelince sorun
16:58 Fenerbahçe Talisca’dan sonra Firmino’yu da bitiriyor Fenerbahçe Talisca'dan sonra Firmino'yu da bitiriyor
16:55 Suriye’de geçiş hükümeti Noel’i resmi tatil ilan etti Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 13:14:53. #1.13#
SON DAKİKA: Hammuş, Suriye'ye Dönüş Hayalini Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.