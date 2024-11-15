Hamsi Tezgahlarda Yerini Aldı - Son Dakika
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Hamsi Tezgahlarda Yerini Aldı

Hamsi Tezgahlarda Yerini Aldı

Trabzon'da hamsi yavaş yavaş tezgahlarda görünmeye başladı, bolluk beklenmiyor ama fiyatlar uygun.

15.11.2024 10:54
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TRABZON'da sezonun ilk haftalarından itibaren ağlara bolca takılan palamudun ardından hamsi de yavaş yavaş tezgahlardaki yerini aldı. Balıkçılar, hamside bolluk olmayacağını ama soğuk havalarla irileşme beklediklerini ve fiyatların uygun olduğunu söyledi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Balıkçılar, bereketli geçen palamut sezonunun sonuna gelinmesi ile hamsinin tezgahlarda kendini göstermeye başladığını belirtti. Trabzon Balıkçılar Hali'nde; ağırlığı 1 kiloyu aşan palamutların tanesi 150, hamsinin kilosu 100-150, istavrit 75, mezgit 150, sargan 300, çinekop 400, çupra 300, barbun 200, somon 250, levrek 300 liradan satışa sunuluyor.

'BU SENE BOLLUK BEKLEMİYORUZ'

Balıkçı Mahmut Çakır, palamut sezonunun sonuna gelindiğini belirterek, "Artık palamudun son zamanlarına geldik. Yerli hamsi zamanı başladı. Günlük, taze geliyor. Çok güzel bir palamut dönemi geçti. 2 ay boyunca sürdü şimdi de son zamanlarına geldik. Vatandaşlar, şu anda hamsiyi daha çok tercih ediyor. Fiyatlar da uygun; 100, 125, 150 lira arası değişiyor. Hamside bu sene bolluk beklemiyoruz. Şu an ince ve iri karışık şekilde geliyor" dedi.

'HAMSİ KENDİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI'

Balıkçı Mehmet Örseloğlu da hamsinin kendini göstermeye başladığını ifade ederek, "Tezgahlarda durumlar güzel. Bu sezon zaten bereketli başladık. Hala devam ediyoruz. Bugünkü hamsinin fiyatı 125 TL, istavrit 75, mezgit 150, palamudun tanesini 150 TL'ye satıyoruz. Hamsi yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Devamı nasıl gelir bilmiyorum ama şu an hamsi var. Vatandaşlar da fiyatlardan memnun. Bakıldığında balık ucuz" diye konuştu.

'HAMSİ GEÇEN HAFTAYA GÖRE DAHA İRİ'

Hamsinin geçen haftaya göre daha iri olduğunu söyleyen balıkçı Gökmen Aydın, "Hamsinin durumu iyi gidiyor. İnşallah bol olur da vatandaş yer. Palamut yavaş yavaş çekiliyor. Hamsi geliyor. En ucuz gıda balık zaten. Hamsi, palamut, mezgit, istavrit var. Hamsi geçen haftaya göre daha iri geliyor. Fiyatları da normal; 125-150 lira. Hava soğuyunca daha da iri olur inşallah. Şu an hamside durum iyi bundan sonra da bollaşır diye umuyorum" dedi.

'BALIK FİYATLARI UYGUN'

Balık fiyatlarını uygun olduğunu ifade eden müşteri Koray Pervanlar, "Fiyatlar baya uygunlaştı. Palamut sezonu kapandı gibi. Hamsi, mezgit ve istavrit baya ucuz. Balık sofralarda bedava gibi. Biz de zaten en çok istavrit ve mezgit tüketiyoruz. Hamsi için havaların soğuk ve yağışlı olması gerekiyor" diye konuştu. Balık alan Tülay Mazlum ise "Balık fiyatları uygun, çok pahalı değil. İstavrit aldım ben de en çok onu seviyoruz. Hepsinde de alıyoruz. Haftada 2 günde balık yiyoruz. İnşallah hamsi de bollaşır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hamsi Tezgahlarda Yerini Aldı - Son Dakika

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