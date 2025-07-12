Han Yunus'ta İsrail Saldırısı: 4 Ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait keşif uçakları, Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde En-Necat Mülteci Kampı'nın güneyinde sığınmacıların kaldığı çadırları hedef aldı.

Kuveyt Hastanesi'nden ilk yardım ekipleri, saldırı sonucu hayatını kaybeden, aralarında çocukların da olduğu 4 kişinin cansız bedenini enkaz altından çıkardı, yaralılar hastaneye nakledildi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırımına devam ediyor.

Uluslararası çağrılar ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes kararlarına rağmen saldırılar, aç bırakma, yıkım ve zorla göç ettirme politikalarıyla sürüyor.

ABD'nin desteklediği bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 195 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. On binlerce kişi kayboldu, yüz binlercesi evsiz kaldı ve çok sayıda çocuğun ölümüne yol açan kıtlık devam ediyor.