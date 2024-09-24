Han Yunus'ta İsrail Saldırısı: 7 Ölü - Son Dakika
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Han Yunus'ta İsrail Saldırısı: 7 Ölü

İsrail ordusu, Han Yunus'ta düzenlediği saldırılarda 7 Filistinliyi öldürdü, 15 yaralı var.

24.09.2024 08:17
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 15'inin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nün Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada Han Yunus'taki saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, sivil savunma ekipleri, Kayzan en-Neccar bölgesinde Ebu Harb ailesinin evine düzenlenen saldırı sonrası enkaz altından 5 kişinin cesedini çıkardı. Saldırıda 10 kişi de yaralandı.

Et-Tahliye bölgesinde Ebu Cerbu ailesinin evine yönelik saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybederken, 5'i yaralandı.

Kaynak: AA

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